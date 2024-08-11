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西班牙南部一架救援直升機起火爆炸
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2024-08-11 18:00:06
中評社北京8月11日電／據央視新聞報導，當地時間10日20時許，一架隸屬於西班牙南部安達盧西亞自治區政府緊急醫療服務系統的直升機起火並爆炸，暫未造成人員傷亡。起火原因尚不明確，仍在進一步調查。
總台記者獲悉，火災發生時，直升機停放在當地一個足球場上，正準備將一名傷者轉移到醫院。
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