前藍委：民進黨不輕易放過柯　檢調下一步震撼

中評社台北8月11日電／民眾黨主席柯文哲近日陷入“總統”大選政治獻金假帳風波，國民黨前“立委”孫大千認為，這起事件牽涉到許多違法問題，民進黨肯定不會輕易放過、會將此事訴諸檢調，而檢方更可能把此事和三大案一併處理，所以這次事件對柯會產生很大衝擊、非一時三刻就能解決。



根據《中時新聞網》報導，孫大千11日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，每個政黨在申報選舉經費時，難免會有瑕疵，但這次的爆料精準度很高、刀刀見骨，說明爆料人可能是民眾黨內部掌握資訊的人員，從法律、政治角度來看上，都對柯文哲都是個危機。



“我看到柯文哲被爆出來的這些資料，都覺得匪夷所思了”，孫大千質疑，相關帳目怎麼會如此亂？在沒有十足的把握之下，柯文哲陣營怎麼會敢這樣做帳？他並預言，由於牽涉到太多違法問題，這次事件一定會對柯文哲造成很大衝擊，後續的問題恐也非一時三刻就能解決，“我實在很難想像，柯文哲要用什麼樣的方法毫髮無傷地度過”。



孫大千認為，民進黨不會輕易放過柯文哲，他們現正用“切香腸”的方式凌遲他、未來恐會有更多爆料出現，此外，在這個過程中，民進黨很快就會把事件訴諸檢調，並把柯的三大案一併處理。最後，孫大千也指出，民進黨現在正想盡辦法把票從民眾黨手中搶回來，國民黨不能讓這些票都流向民進黨，必須有所因應。