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澤連斯基首度承認烏軍越境攻擊俄國
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2024-08-11 17:53:58
中評社香港8月11日電／烏克蘭總統澤連斯基首度承認，烏軍越境到俄羅斯境內發動攻擊。
香港電台報導，烏軍據報自過去的星期二起，對俄羅斯庫爾斯克州發動襲擊。澤連斯基在當地星期六晚發布的夜間講話中表示，烏克蘭正在證明自身有能力恢復正義，並向俄方施加壓力，又形容烏軍正在將戰爭推向“侵略者的領土”，總司令瑟爾斯基向他匯報前線情況及行軍進展，他感謝參與行動的烏軍戰士。
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