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政治獻金帳目疑雲 柯明親上火線說明清查結果
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2024-08-11 18:17:25
中評社台北8月11日電／民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金的帳目疑雲，民眾黨坦承申報帳務瑕疵，柯文哲也下令查帳。
根據《中時新聞網》報導，民眾黨今稍早發布採訪通知，將在12日14時在台大校友會館4樓舉行記者會，有關柯文哲競選團隊於“總統”大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，時任競選團隊成員將一併公開說明，向社會大眾釋疑。
出席成員包括民眾黨主席柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗。
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