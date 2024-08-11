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擔憂地震 日本部分地區酒店及旅館現退訂潮
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2024-08-11 18:23:37
中評社香港8月11日電／日本共同社報導，當地部分地區的酒店及旅館出現退訂潮，多數集中在中部和西部沿海地區。
當局早前發布“南海海槽地震臨時信息”的大地震提醒，引發民眾擔憂。報導說，日本全國近日出現搶購急救包與日用品等與災難有關物品的熱潮。東京一間超市貼出告示，表示由於供貨不穩，樽裝水要限購。有網購平台顯示，便攜式馬桶、罐頭食品和樽裝水的需求激增。
香港電台報導，日本政府呼籲民眾不要過度囤積物資；有專家就指即使大地震風險提升，仍在可接受範圍內。
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