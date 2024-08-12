中評關注：2024陝台文化交流周聚焦青年和文化

“相約長安·青春同行”—2024陝台文化交流周即將啟動（中評社 海涵攝） 中評社西安8月12日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”—2024陝台文化交流周即將啟動，中評社記者8月11日在主會場陝西賓館看到大量活動相關的立牌和橫幅，氣氛濃烈；在報到處，前來參與活動的嘉賓、記者絡繹不絕。



2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的最大規模的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。



據瞭解，參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年；參加活動的台灣團隊共有12個，包括文化參訪團、教育參訪團、基層小區參訪團、青年參訪交流團、神農大帝協進會參訪團等。



2024陝台文化交流周主要活動集中在8月12日至17日，內容多彩、形式多樣，包括：祭拜神農炎帝、祭拜軒轅黃帝、文化研討會、教育研討會、秦兵馬俑和陝西歷史博物館等人文遺跡參觀、青少年演出交流、青年短視頻創作比賽、青年創業就業研習營、青少年足球交流賽、青年科技實踐創新交流賽等。

