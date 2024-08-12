霍啟剛：體育運動對社會發展有重要意義

立法會議員霍啟剛（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月12日電（記者 段曉魯）8月10日，首屆青年發展高峰論壇在香港會展中心舉行。立法會議員霍啟剛表示，體育運動在社會整體發展過程中扮演重要意義，奧林匹克精神不僅傳遞更高更快更強的信號，而且在實現個人成功的過程中，學會團結合作亦是必不可少、至關重要的。



霍啟剛提到，他曾用谷歌瀏覽器來搜索“有正向思維的人都有什麼特質”，答案包括微笑、勇氣等等，他發現，這些特質江旻憓都具備。他並舉例，在巴黎奧運會上一位來自香港大學的志願者給他留下深刻印象，認為香港青年回饋社會的意願較強，“這就是香港力量”。



霍啟剛表示，體育運動在社會整體發展過程中有重要意義，奧林匹克精神不僅傳遞更高更快更強的信號，而且在實現個人成功的過程中，學會團結合作亦是必不可少、至關重要的。在現如今世界大環境下，各國之間存在不同層面的競爭，在全球社會保護主義盛行，地緣衝突加劇，國際合作正在瓦解，而包括奧運會在內的大型體育運動，更多是鼓勵參與者相互尊重、包容、共情，為突破極限，實現目標共同努力。



霍啟剛亦表示，青年人需要有積極的心態，看見未來可能發展的機會，同時也要相信自己未來可以成功。相信下“一國兩制”下，青年人將會有更好的發展。隨著祖國經濟日益強大，香港年輕人有必要瞭解國家發展大局，並且認識到自己如何參與其中。此外，青年人最重要的是自己的思維方式，要多去瞭解其他國家的不同文化，建立互相尊重，從而開拓自己的視野。

