高松傑答中評：香港青年背靠祖國機會廣

香港菁英會副主席高松傑 中評社香港8月12日電（記者 段曉魯）日前，首屆青年發展高峰論壇在香港會展中心舉行。香港菁英會副主席高松傑接受中評社採訪，他表示，自己認同李家超在論壇中提到年輕人是我們最大的財富這句話，自改革開放以來，香港青年一直也扮演著重要角色，香港青年具國際視野，對兩文三語非常熟悉，一直助力祖國的發展，發揮香港不可或缺的力量。



高松傑表示，香港青年在祖國高速發展下機會更廣，此次論壇分享嘉賓來自創新科技、可持續發展、文化創意等領域，非常多元。我們應當把握機會好好裝備自己，更好融入國家發展大局，抓緊時代機遇，發揮其“一國兩制”，背靠祖國聯通世界的獨特優勢，在新一輪改革開放中擔任新力軍，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。



高松傑亦表示，自己認同李家超在論壇中提到年輕人是我們最大的財富這句話，自改革開放以來，香港青年一直也扮演著重要角色，香港青年具國際視野，對兩文三語非常熟悉，一直助力祖國的發展，發揮香港不可或缺的力量。二十屆三中全會的決定，為由治及興的香港注入新動能。我們必須發揮新貢獻，發揮“一國兩制”的獨特優勢，助力香港特區政府打造國際高端人才集聚高地，為中國式現代化貢獻香港力量。



高松傑說，自己從事科技、人工智能及媒體傳播，在傳播上，正不斷努力講好中國故事和香港故事，正在努力推動香港成為國家的國際傳播中心。這一角色的定位，既符合香港的實際情況，也有助於提升我國的國際形象。香港擁有國際化的城市環境和先進的媒體與傳播技術，可以在國際傳播中扮演重要角色。自己也培育很多香港青年在這方面的發展，我們只要積極利用這一優勢，吸納更多人才通過主流媒體、社交平台和國際交流活動等渠道，向世界宣傳和推廣中國的文化、科技、經濟和社會發展成果，講好中國故事，為推進中國式現代化的進程作出積極貢獻。