徐曉：港青是建設香港報效祖國貢獻世界的力量

中華全國青年聯合會主席徐曉通過視頻致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月12日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局（民青局）10日舉辦首屆青年發展高峰論壇。中華全國青年聯合會主席徐曉在主題演講環節發言表示，青年是推動全球發展、建設美好世界的生力軍。面對世界百年未有之大變局，當代青年要在心連心的溝通中增進理解，在手拉手的同行中增強信任，爭做全球發展的踐行者、文明互鑒的推動者、安全穩定的維護者，協同構建人類命運共同體。徐曉還提到，香港正處於由治及興的新發展階段，香港青年有國際視野、全球眼光、有理想抱負，是建設香港、報效祖國、貢獻世界的力量。



本次論壇以“攜手起航 共譜新篇”為主題，匯聚來自不同地區主管青年政策的領導官員、科技創新專才、創意產業專家、青年企業家、青年組織代表和業界精英擔任演講嘉賓，吸引2400名青年登記參加，當中有約500人來自內地及海外其他地方，包括新加坡、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、印尼和泰國等，就青年關心的議題互相交流學習。



當天上午的主題演講以“賦能新生代”為主題。來自不同地區主管青年政策及致力推動青年發展的主要領導官員，包括香港特區政府政務司司長陳國基、中華全國青年聯合會主席徐曉、沙特阿拉伯王國人力資源和社會發展部社會發展副部長Ahmed Al-Majed、老撾人民民主共和國教育與體育部副部長兼老撾國家奧林匹克委員會副主席Kingmano Phommahaxay和馬來西亞青年與體育部副部長Adam Adli Abd Halim，在高峰論壇上分享青年人在社會經濟發展中的關鍵角色，以及各地政府在培育人才、促進創新和鼓勵社會參與的政策及措施。



中華全國青年聯合會主席徐曉通過視頻代表中華全國青年聯合會向論壇的舉辦表示熱烈的祝賀，向參加論壇的嘉賓和青年朋友致以誠摯的問候。徐曉說，青年是推動全球發展，建設美好世界的生力軍。中國國家主席習近平向世界宣布共同發起全球青年發展行動計劃，勉勵青年為世界人民團結發出青年好聲音，為全球發展進步注入青春之力。李家超行政長官在施政報告中提出，舉辦青年發展高峰論壇，著力培育青年成為愛國愛港、胸懷世界，具有正向思維的新一代，這充分體現了習近平主席對青年發展的關心關愛和殷切期盼，體現了香港特區政府對青年成長的高度重視和大力支持。