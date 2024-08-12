孫立群：棒球交流促兩岸年輕人從小互相瞭解

中華台北奧林匹克委員會委員、台北市立大學教授孫立群 中評社連城8月12日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節日前在福建省連城縣舉行。中華台北奧林匹克委員會委員、台北市立大學教授孫立群在此間接受中評社記者採訪時談到，棒球賽事交流讓兩岸年輕的朋友透過競賽來激發自己的潛力，讓兩岸交流的年齡層降低，讓他們從小就可以互相瞭解對方，“對將來我們整個中華民族的和平共同發展有非常重要的意義”。



孫立群首先談到了兩岸棒球交流。他認為，相關的交流對兩岸無論是棒球運動還是文化部分都有積極的影響。“它有幾個重要的意義”，孫立群說，首先，棒球賽事交流，讓兩岸年輕的朋友透過競賽來激發自己的潛力，“這對他們來說是非常重要的。”第二，這讓兩岸交流的年齡層降低。例如此次比賽是以小學生為主。這讓他們從小就可以互相瞭解對方，“瞭解對方以後，對將來我們整個中華民族的和平共同發展，相信會有非常重要的意義。”



棒球運動在台灣有非常廣泛的群眾基礎，深受島內同胞特別是青少年喜愛。去年9月印發的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》提出，“支持閩台兩地中小學校加強校際交流，開展棒壘球等青少年特色體育項目合作”。近年來，連城縣聚集了多家台資棒球用品企業，並在推動兩岸青少年棒球運動交流合作上走在大陸縣域前列，已成功舉辦23場相關賽事活動，為兩岸青少年搭建了情感交流、切磋球技的平台。

