孫立群答中評：兩岸體育界交流熱絡無私合作

中華台北奧林匹克委員會委員、台北市立大學教授孫立群（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月12日電（記者 盧哲）巴黎奧運會即將閉幕，兩岸選手在奧運會場上也有頻繁互動。中華台北奧林匹克委員會委員、台北市立大學教授孫立群近日接受中評社記者採訪時表示，也許很多民眾被一些報導誤導而不瞭解，事實上兩岸體育界一直都有高度的互動關係，交流一直都是非常熱絡，而且合作關係也非常好。在競賽之前的移地訓練等部分，展現了兩岸之間無私的合作，互相幫忙、互相激勵。“我想大家應該也要知道。”



孫立群說，此次巴黎奧運，可以看到兩岸的選手在奧運會場上的互動也很頻繁。“實際上，兩岸選手的交流其實已經非常長的時間。譬如說移地訓練，我們台灣有很多的選手，移地訓練常常也就是選擇大陸地區。大陸方面的奧委會或者各個單項協會跟台灣的中華台北奧會互動也是非常的頻繁。因為沒有做很多的宣傳，所以一般的民眾比較不瞭解，事實上在體育界一直都有高度的互動關係，而且活動的合作的關係也非常的好。”



孫立群介紹，台灣運動員移地訓練不止在眾所周知的上海，其實遍佈各個省份。比如桌球、游泳等等運動，都有在不同地方移地訓練。“因為平常沒有什麼媒體在報導這些事情，事實上這個活動是非常的多。我們兩岸每年關於奧委會之間也有所謂的‘四來四往’或者‘五來五往’，組團到雙方地方來做觀摩，這樣的活動其實已經持續了非常多年。”孫立群說，“所以應該說兩岸之間，雖然我們在競技場上是大家互相競爭，但是平常的時候大家合作的觀念，還有合作的動作其實是非常多的。”