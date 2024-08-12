快評：藍白均缺論述　影響朝野實力戰力對比

中評社快評/針對賴清德上任後採取強硬作風壓制在野黨，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問時表示，賴清德是從選後就很認真在應對朝小野大政局，反觀中國國民黨、台灣民眾黨加起來雖然佔據“立法院”過半席次，卻沉浸在大選過半、表決法案碾壓民進黨的喜悅情緒中，對於綠營掀起的政治攻防，只維持各自分散的論述應對，藍白都未有戰略主軸或明確的行動方案，更何況藍白也並非完全合作，無法形成在野黨一致的論述；“若藍白持續以此步調應對綠營的政治攻防，無論是2026、2028或任何選舉，藍與白都將受重挫。”



賴祥蔚點出了台灣在野黨特別是國民黨面臨的問題，因為缺乏論述，無法應對民進黨的打壓，前景堪慮。



從台灣的政治生態和政黨格局來看，藍加白大於綠，朝小野大，但無論是國民黨還是民眾黨，都處於不同程度的松散、內鬥狀態，都因為論述不足而缺乏凝聚力和戰鬥力，無法形成強有力的制衡力量，面對民進黨弱勢政權的強勢執政，有處處被打壓或被各個擊破的可能，朝野實力對比需重新評估，國民黨尤其不樂觀。



國民黨的論述特別是兩岸論述不足問題尤其突出。國民黨“立委”翁曉玲日前讚許台灣選手李洋和王齊麟在巴黎奧運羽球雙打比賽中贏得金牌為“中國人的驕傲”，引來綠營及側翼激烈圍攻，國民黨中央沒有聲援，許多國民黨政治人物也採取迴避態度，反映出國民黨兩岸論述的困境。正如國民黨前副秘書長張榮恭所言，民進黨透過行政力量鋪天蓋地的“去中國化”，顯已造成國民黨忌憚，惟恐沾染中國概念不利選舉；然而，愈是如此，名稱冠以中國兩字的國民黨就處境愈難。賴祥蔚則說，當國民黨人不知道怎麼論述中國時，與民進黨比論述就先輸了一半！

