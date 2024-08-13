社評：中美奧運金牌榜之爭折射大國競爭

中國體育代表團在巴黎奧運收穫40金，奧運歷史首現兩強金牌數持平 新華圖 中評社香港8月13日電（評論員 冬日）美國人也許沒有想到，本屆巴黎奧運會，直到閉幕前的最後一刻，美國還在為追求金牌榜第一而努力。直到美國女籃以1分險勝法國而奪得金牌，美國代表團終於以40枚金牌追平中國代表團，從而延續世界體育頭號霸主的地位。



中國代表團以40枚金牌、91枚獎牌，創造了中國大陸體育健兒參加在本土之外舉行奧運會的最佳戰績。如果加上中國香港和中國台北各獲得的兩枚金牌，44枚金牌的驕人戰績，讓全世界華人感到無尚榮光。



這場金牌榜頭把交椅爭奪戰真切地折射了大國競爭的現實。奧運會作為世界最高水平的綜合性體育盛會，一個國家和地區代表隊表現如何，體現著這個國家和地區競技體育水平的高低，相當程度上反映著這個國家和地區的社會經濟發展水平和綜合實力。巴黎奧運會金牌榜前10名，除了中國是發展中大國之外，其他都是發達國家。從大國實力比較來看更是如此--美中金牌數的持平，從一個側面反映了兩強綜合國力正在接近。



美國主流大報《洛杉磯時報》在巴黎奧運閉幕前兩天發出報導--“美國與中國的金牌爭奪戰一直持續到最後一刻”。文章開篇寫道：“我們從未期待的那一天終於到來了。世界末日即將來臨。好吧，太戲劇化了。這並不奇怪。中國隊與美國隊在金牌榜上並列，33比33，比賽還剩兩天。記住，這是世界上大多數國家衡量成功的標準，除了美國。美國看的是獎牌總數，因為美國總是贏。”

