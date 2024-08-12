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香港故事丨唱片博物館：追尋音樂原始之美
http://www.CRNTT.com   2024-08-12 10:36:43


4月26日，鄧漢深在唱片博物館欣賞音樂。（圖源：新華社）
　　中評社北京8月12日電／據新華社：當留聲機的唱針劃過一圈圈密紋，旋律流淌，時光靜謐。欣賞音樂的方式很多，播放黑膠唱片頗有儀式感。

　　在香港銅鑼灣的一棟寫字樓，約50平米的房間內，有一座由約2萬件唱片、磁帶、留聲機等物件堆叠而成的“堡壘”。這是音樂發燒友鄧漢深耗時7年時間打造的音樂“桃源”。他摁下播放鍵，在黑膠唱片和留聲機共同編織的音樂空間裡，時間仿佛靜止，只留下聲音在空中輕輕飄蕩。
 


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