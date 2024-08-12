日圓拆倉未完　去美元化加劇

美國周三公布7月消費者物價指數，若按年升幅高於3%，顯示通脹頑固。（大公報） 中評社香港8月12日電／大公報報導，日圓套息交易拆倉未完，美歐日金融資產續受壓，美國更面臨股債泡沫同時爆破危機。繼科技股崩跌後，債市醞釀新一波拋售潮。近日美國標售新一批長期國債，在投資波動市況之中認購反應冷淡，反映投資者顧慮美債風險，美元資產可能掀起更大撤資潮。



經歷上周黑色星期一後，美歐日股市持續波動，呈現過山車式大上大落走勢，可見市場信心虛怯，短期股市難言喘定。即使日本央行出口術，表明不會在不穩定的市況中加息，以圖安撫市場情緒，但相信作用有限，來自日圓套息交易拆倉沽盤仍源源不絕，日圓兌美元匯價一度稍為走強至147水平，隨即回軟，日圓拆倉沽盤無可避免繼續衝擊美歐日股。



全球減杠杆 美股泡沫高危



美國金融資產泡沫駭人，日圓套息交易拆倉可說敲響警號，掀起了全球去杠杆浪潮，其中美國股債面對沽壓不容低估，特別是科技股存在較高杠杆，一旦資金全面退潮，調整幅度十分驚人。目前美股三大指數中，衹有納斯達克指數跌幅超過10%，進入技術性調整，道指及標普指數從高位僅下跌4%至5%，未來下行空間很大。美股估計需要一段較長時間去泡沫，跌幅至少達兩至三成，估值才算返回較為合理水平。以三成跌幅計算，美股市值將縮水20萬億美元（折合近160萬億港元），接近美國一年國內生產總值，殺傷力甚大，股市大冧足以將經濟推向衰退深淵。



其實，美國經濟衰退跡象逐步浮現，企業業績不佳，這不局限於科技股，內需股也一樣表現不濟，反映高利率及高通脹對美國消費造成影響，經濟衰退恐難避免。繼麥當勞、星巴克業績下滑之後，雀巢、迪士尼、希爾頓等企業不約而對前景有保留，認為餐飲、消費、旅遊等領域出現收入縮減情況。當前市場恐慌情緒升溫，高估值的美股隨時進一步崩跌。



除了美股，美債也危危乎。美國債在環球市場波動的環境中未見有突出表現，上周美國財政部標售420億美元的10年期國債及250億美元的30年期國債出乎意料反應欠佳，其中10年期國債中標利率為3.96厘，投標倍數為2.32，為2022年12月以來最低。



美債標售市場反應差



美債標售反應差，背後衍生三大問題，一是全球去美元化，對美債需求減弱。二是10年期美國國債低於4厘收益率，未必能抵銷潛在風險。三是美國通脹仍未受控，難以返回2%的正常水平，投資者對美債有戒心。



美國周三公布7月消費者物價指數，若按年升幅高於3%，顯示通脹頑固，遇上經濟急速下行，陷滯脹危機，企業盈利勢受衝擊，減息空間也十分有限，經濟硬著陸風險大增，華爾街股市難逃大跌。事實上，有美聯儲委員直言通脹有上行風險，新移民增加推升住屋成本，地緣政治因素帶動物價上升，反映儲局委員並不是一面倒支持9月減息。



總之，日圓套息交易拆倉有餘未盡，美股最壞情況恐怕還未到，美通脹頑固制約聯儲局減息，美債沽壓重，提防美股債泡沫連環爆破，掀起更大市場震蕩。