起底美國國家民主基金會：禍亂世界的工具

中評社北京8月12日電／網評：起底美國國家民主基金會：美國禍亂世界的工具



來源：中國網 作者：賈春陽



美國自立國以來，一直自詡為“山巔之城”和“人類文明的燈塔”，自認為負有在全球各地傳播基督教文明和推廣“美式民主”的特殊使命。這是美國長期以來熱衷於在國際社會大搞“人權外交”“宗教自由外交”，熱衷於對他國搞“民主改造”，熱衷於將“民主VS威權”敘事掛在嘴邊的思想根源。



成立於1983年的美國國家民主基金會（NED），名義上以“促進民主”為己任，號稱是美國在全球各地推廣“美式民主”的重要依托和工具。但實際情況果真如此嗎？中國外交部8月9日發布的《美國國家民主基金會的所作所為及真實面目》報告認真研究了NED的成立初衷和運作模式，系統梳理了NED在全球各地的所作所為。從中我們發現，NED名義上是非政府組織，實則是美國政府出資打造並一手操控的服務於美國一己私利的“白手套”，是美國在全球各地進行各種滲透、顛覆和破壞活動的工具，其所作所為嚴重違背世界和平與發展潮流，給世界各國人民帶來的不是福祉，而是災難。



首先，NED是完全由美國政府一手操控的“白手套”。冷戰初期，美國主要通過中情局等情報機構遙控所謂“民間志願組織”對蘇東集團進行各式滲透，以圖對蘇東集團實施和平演變。至20世紀60年代，美國逐漸意識到僅靠秘密手段無法有效“推廣民主”，遂萌生建立“公共—私人機構”的想法。1983年，NED在美國時任總統里根推動下正式成立，其宗旨之一是“在符合美國廣泛國家利益和受資助團體要求的同時，在目標國鼓勵和發展民主運動”。其初始資金約1800萬美元，全部來自美國國會撥款。同時，依照《國家民主基金會法》，NED每年年底均需向總統提交上一財年報告，報告內容包括基金會運營活動及成果績效。NED的項目運作也需要接受美國國務院和駐外使領館“指導”，美國政府還有權查閱NED的資助項目資料。由此可知，NED雖自稱是非政府組織，但其成立宗旨、資金來源、運作方式等均與美國政府有千絲萬縷的聯繫，可以說，完全是由美國政府一手操控的“白手套”。

