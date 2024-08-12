中評社北京8月12日電／網評：德國頻繁插手亞太事務，意欲何為？



來源：中國網 作者：劉晨



近期，德國防長皮斯托裡烏斯相繼訪問韓國、菲律賓兩國，在亞太地區狂刷“存在感”。8月1日，皮斯托裡烏斯抵達韓國，次日宣布德國加入美國主導的所謂駐韓“聯合國軍司令部”，承諾將堅決反對“那些意圖破壞和平與穩定、攻擊我們共同秩序的人”，引發朝鮮強烈譴責。8月4日，皮斯托裡烏斯訪問菲律賓，成為德國歷史上首位訪菲的防長。他在中菲摩擦不斷背景下公開鼓噪“海牙國際仲裁庭2016年就南海問題作出的裁決具國際法效力”，並與菲律賓聯合發聲，承諾最晚今年底與菲簽署國防合作協議，建立長期軍事合作關係，擴展訓練合作與雙邊交流，擴大雙邊軍備武器合作和聯合軍事培訓項目。



總體看，德國近年來不斷插手亞太事務並非一時興起，主要有以下幾方面原因：



一是看好亞太地區發展潛力。亞太地區擁有超過全球半數的人口，在全球價值鏈領域的重要性不斷攀升。早在默克爾執政後期，德國就已加大對亞太地區的關注度。2017年3月，德國外交部增設亞太司，與歐洲司並列，凸顯亞太地區對德國的重要性。2020年9月，德國發布《德國—歐洲—亞洲：共同塑造21世紀》的政策方針文件，稱德國未來幾十年的繁榮和地緣政治影響，都取決於和亞太國家的合作方式。德國看重印度龐大的數字服務開放市場，稱與日、韓、印三國在信息和通信技術標準化等領域合作潛力巨大，強調加強與該地區聯繫不僅有助於搭上亞太地區經濟快速增長的“順風車”，也有利於搶占未來發展高地。



二是捍衛“航道安全”。德國外向型經濟高度依賴公海通道。亞太地區涵蓋印度洋、太平洋兩大水域，聚集全球最繁忙的海運港口，僅每年通過南海運輸的貨物價值就高達3萬億美元。但亞太地區矛盾對立較為突出，被德國視為安全隱患。德國擔心一旦台海、南海“擦槍走火”，將對其貿易利益造成嚴重損害。德國有意通過派遣海軍定期巡航，發出德國軍隊有能力在全球範圍內快速部署的明確信號，對地區國家產生“軍事威懾”，以維護區域安全穩定、確保海路暢通。2021年8月，德國海軍艦艇近20年來首航亞太海域並穿越南中國海。2024年5月，德國“巴登·符騰堡”號護衛艦和“法蘭克福”號補給艦，再次前往亞太地區，參與美國主導的“環太平洋”等區域性聯合演習。

