中評社北京8月12日電／網評：台當局為何不讓全民免費看奧運？



來源：大公報 作者：朱穗怡



在這次巴黎奧運會，香港特區代表隊的運動員大放異彩，獲得兩面金牌和兩面銅牌，令香港社會相當振奮，尤其香港特區政府購入奧運會轉播權，使得廣大香港市民可以通過電視、網絡免費觀看賽事，一睹運動員的風采，感受世界體育盛事的熱烈氣氛。這令台灣社會很是羨慕。因為在島內，必須付費才能觀看奧運會賽事，台灣民意代表紛紛呼籲民進黨當局要向香港特區政府學習，借鑒香港的轉播方式，讓全民都能受惠。



香港特區政府這次購入巴黎奧運會和殘奧會電視轉播權並與多間電視台合作，讓全體香港市民都可以免費觀看奧運會。這已是香港特區政府第二次用公帑購買奧運會轉播權。這不僅是香港特區政府給予市民的一種福利，從刺激經濟的角度來看，商場、食肆、酒吧等設置電視屏幕播放奧運賽事，可增加人流、刺激商業活動，促進餐飲和零售等方面的生意，可謂一舉多得。



當香港市民在電視機前免費觀看自己心儀的運動員比賽時，台灣民眾可就沒有這麼幸運了。台灣愛爾達電視以5億元新台幣價格取得巴黎奧運會台灣獨家轉播權，使大部分賽事轉播集中於個別付費頻道，衹有付費的會員才能收看，沒有付費的台灣民眾只能通過免費電視觀看一小部分賽事，無法看到大部分賽事。