中評社北京8月12日電／網評：巴黎奧運會成為中美戰略競爭的延長線



來源：大公報 作者：周德武



巴黎奧運會今天落下帷幕。“更快、更高、更強”的目標在某些項目上得以實現，但“更團結”的目標還停留在紙面，“奧運休戰”的美好願望也化為泡影。近來，中東戰雲密布，加沙大規模傷亡仍在繼續；俄烏戰爭進一步升級，烏克蘭第一次深入俄羅斯領土長達10多公里。俄羅斯和白俄羅斯被排除在奧運大家庭之外，衹有15名俄羅斯運動員獲准以個人名義參賽，不能不是世界競技體育的一大缺憾。



在巴黎奧運會上，中美兩國各獲得40枚金牌，不分伯仲，但美國獲得了126枚獎牌，超過中國的獎牌總數（91枚），仍居世界第一，這基本反映了當下中美競爭的基本格局，即美國總體實力最強，但是中國在局部領域已實現超越，且具備全面超越美國的巨大潛力和實力。



值得一提的是，中國在傳統項目如自由泳、花樣游泳、網球等項目上實現了歷史性突破，打破了西方國家長期以來的壟斷地位及所謂“人種優越論”，黃種人的速度和耐力令世界刮目相看，也增加了美國人的危機感。



中國在巴黎奧運會上大放異彩，是中國綜合國力大幅度提升的必然結果，既體現了舉國體制的優越性，也顯示出市場化條件下的孵化機制卓有成效，尤其是網球和高爾夫球領域的獎牌進賬，更是中國體育人才成長道路多元化的體現。



體育運動需要巨大的財力和科技投入。從世界範圍看，體育競技水平與國家的發展繁榮程度和科技水平成正比；在一國之內，體育人才的多寡與經濟發展程度也密切相關。從1984年洛杉磯奧運會中國射擊選手許海峰為中國射落第一枚金牌以來，在短短的四十年間，中國在奧運賽場已經斬獲300餘枚金牌。中國在體育方面實現了歷史性的飛躍，這與中國的綜合國力提升的軌跡高度一致。中國的人口基數居世界第二，如果經濟發展水平跟不上，人口也只是一個數字而已。印度在奧運會的成績為此作了最生動的注腳，此次獲得標槍冠軍的巴基斯坦選手是在自家的莊稼地里練出來的。雖然這些國家在一些項目上可以實現點的突破，但是實現整體突破、全面開花則需要強大的綜合國力加以支撐。

