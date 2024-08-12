李家超祝賀中國香港奧運健兒獲得歷史佳績

中評社北京8月12日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超11日祝賀中國香港代表團在巴黎奧運會上取得歷史佳績，並感謝香港各界對運動員的大力支持。



李家超表示，本屆奧運會上，中國香港代表團取得2金2銅的成績，首次在單屆奧運會上奪得兩金，運動員們在奧運舞台上盡展所長，全力以赴，充分展現出決心、毅力和意志，發揮專業態度和體育精神，令香港市民深受鼓舞和感動。他還感謝了教練和支援團隊、香港體育學院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和各體育總會、香港各大學及科研團隊等對代表團的付出和支持。



特區政府購買了巴黎奧運會和殘奧會賽事轉播權，在奧運期間於全港18區設置了供巿民免費觀看賽事的“活力奧運觀賞站”，一些商場及建築設施內也設有大屏幕播放賽事。



李家超說，過去兩周，香港市民全情投入、團結一致為運動員打氣。運動員在本屆奧運會的良好表現，展現了永不放棄的香港精神，為香港體育發展注入新動力，得到了更多企業和市民的支持，同時帶動社會氣氛，鼓勵市民多做運動。



李家超介紹，特區政府過去10多年積極投放資源，發展精英體育，確保運動員有最好的設施進行訓練。未來會繼續提供更多體育設施，如加快研究建設有擊劍訓練及比賽設備的體育館和可舉辦國際級別比賽的游泳館等，在政策、設施和資源上支持香港體育發展。