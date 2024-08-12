粵港澳青年夥伴同行交流團活動在港啟動

中評社北京8月12日電／據新華社報導，由香港海關舉辦的“一百青年看祖國——粵港澳青年夥伴同行交流團”啟動典禮10日在香港海關學院舉行。120名粵港澳青年10日起在粵港澳三地，開展為期4天3夜的交流活動。



活動現場，由“海關青年領袖團步操及護旗專隊”舉行升旗儀式。這支隊伍是香港特區政府保安局轄下的青年團體中首支以中式禮賓槍步操的隊伍。本次活動是該隊首次在公開場合進行升旗表演。



香港海關關長何珮珊致辭表示，今年活動首次與粵澳兩地海關合作，開啟交流合作新篇章。交流團將走訪三地的海關、考察先進項目，讓青年認識各地海關的執法工作，同時感受大灣區的創新科技發展。希望青年們通過本次活動拓寬視野，培養團隊合作精神及創新思維，為融入國家發展大局打下堅實基礎。期待未來粵港澳三地舉辦更多跨地域的青年交流活動。



澳門海關關長黃文忠表示，本次交流活動不僅是一次游學之旅，更是一次深度的學習體驗，通過實地考察和互動交流，每一位團員都能從中獲得寶貴的知識，更深入認識粵港澳大灣區，激發對國家更深的熱愛。



國家海關總署廣東分署二級巡視員袁勝強表示，希望本次活動能夠成為展示新時代粵港澳三地青年嶄新面貌的舞台，讓更多人瞭解三地青年的所思所想，讓社會各界更加支持青年的發展，為廣大青年提供更深、更廣、更多元化的機會。



據介紹，交流團前兩日在香港活動，期間到海關體驗旅客貨物清關等工作，其後會先後轉至澳門及廣州繼續考察。