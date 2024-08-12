迪士尼擴展Marvel主題區　加入蜘蛛俠

迪士尼樂園將打造全新Marvel主題延伸區域，預告加入蜘蛛俠相關游樂設施。（大公報） 中評社香港8月12日電／大公報報導，香港迪士尼昨日公布擴展計劃，將進一步擴大“明日世界Marvel主題”，為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗，預告加入蜘蛛俠元素，首次展示其概念圖，蜘蛛俠將會大戰反派八爪魚博士，設施規模及落成日期未定。有旅遊學者認為，園區擴建可吸引更多旅客訪港，但要考慮成本效益，建議多用科技元素，提升新鮮感。有立法會議員建議，新設施加入更多香港元素，強化獨特性。



香港迪士尼樂園現有的“明日世界Marvel主題”區域內，“鐵甲奇俠飛行之旅”和“蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！”均是香港迪士尼獨有，分別於2017及2019年落成，開幕至今接待逾數百萬名賓客。



上海迪園增設蜘蛛俠過山車



迪士尼體驗主席戴明哲近日在美國加州舉行的D23迪士尼全球粉絲大會公布，香港迪士尼樂園將會展開新階段擴展計劃，“明日世界Marvel主題”進入擴建計劃第三部曲，並且是全新的延伸區域。



園方未有交代擴建計劃的細節、規模、投資金額及落成日期等，只透露將會引入超級英雄蜘蛛俠的相關設施，並為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗。



故事描述，“鐵甲奇俠”東尼史達已於2017年在香港設立史達工業亞洲總部，並選址在香港迪士尼樂園舉辦史達科技展，蜘蛛俠彼得柏加即將加入成為史達工業的實習生，負責介紹科技館中展示的全新突破，卻引來最難對付的敵人，彼得需要更多的協助，拯救被捲入決鬥漩渦中的賓客。根據首次展示概念圖，蜘蛛俠面對的敵人，將會是反派八爪魚博士。



另外，上海迪士尼樂園昨日也公布，將加入以蜘蛛俠為主題的過山車設施，成為該園區首個Marvel的大型景點，新景區毗鄰樂園最新開放的“瘋狂動物城”主題園區，新景點的前期建設準備工作，今年初已經啟動，包括第三間迪士尼主題酒店。

