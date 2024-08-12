香港慶祝西太平洋國際航次科考隊起航

中評社北京8月12日電／據新華社報導，由多國海洋科學家共同參與的“數字化深海典型生境”大科學計劃首個國際航次——2024年西太平洋國際航次8月10日從山東青島起航，赴西太平洋海域開展為期45天的調查工作。當日，香港舉行儀式慶祝這次起航。



2024年西太平洋國際航次首席科學家、香港浸會大學生物系教授邱建文在香港舉辦的儀式上發表視頻致辭表示，2024年西太平洋國際航次是首次有外國科學家搭乘“蛟龍號”開展深海科考，航次的規劃由內地、香港及海外科學家共同設計制定。期待通過該航次，與各國科學家開展多學科和交叉學科研究，共同解決深海生態保護問題，構建美好的地球家園。



當天上午10時40分許，“深海一號”船載“蛟龍號”載人潛水器從青島起航。作為該計劃下的首個國際航次，本航次搭載了來自加拿大、西班牙、哥倫比亞、中國香港等國家和地區的11名境外科學家前往西太平洋海域。中外科學家通過最新的海洋探測技術，全方位、高精度地記錄和認知一些有代表性的深海生境，為深海生態系統的科學研究和可持續管理提供有價值的基礎數據和信息支撐。



據悉，返航期間，“深海一號”船載“蛟龍號”載人潛水器將於9月23日至25日停靠香港，屆時將舉辦多場國際研討會分享科考成果。



“深海一號”船載“蛟龍號”載人潛水器停靠香港籌委會榮譽顧問、香港特區立法會議員李慧琼當日在香港舉辦的儀式上發表視頻致辭，對“蛟龍號”即將首次訪港表示歡迎，期待科學家們在完成此次科考任務後，將深海探索的寶貴經驗分享給香港市民，讓他們更加瞭解國家的深海探索工程，有助香港年輕一代投身國家科研事業，為國家貢獻力量。



當日的儀式由香港科技大學主辦，逾50位香港政商、學術界代表出席活動。



“數字化深海典型生境”大科學計劃由中國發起，2023年被納入聯合國“海洋科學促進可持續發展十年”倡議，推動深海生物多樣性養護與可持續利用。

