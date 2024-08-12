江蘇徐州“以案四說”促成廉榮貪恥社會氛圍

江蘇省徐州市紀委監委通過組織旁聽嚴重職務違法犯罪案件庭審等方式，面向案發單位班子成員、重點崗位幹部等開展“以案四說”沉浸式紀法教育活動。圖為近日，該市紀委監委多個部門商討紀法教育內容。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會要求，創新警示教育方式，深刻剖析典型案例，建立健全以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責機制，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。江蘇省徐州市紀檢監察機關不斷健全“以案四說”工作機制，通過搭建“以案四說”沉浸式紀法教育課堂，對內整合力量，對外貫通協調各類監督，推動深化整改、綜合治理，懲前毖後、治病救人，綜合發揮教育警醒功效，形成辦案、治理、監督、教育完整閉環，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。



“組織教育培養我，我卻辜負了組織的期望……”近日，江蘇省徐州市中級人民法院開庭審理邳州市人大常委會原副主任柳某某受賄案，柳某某在庭上流下悔恨的淚水。



主審法官當庭說法，庭審現場再現了柳某某從一名黨員領導幹部一步步突破“底線”，跨越“紅線”，滑落腐敗“深淵”的全過程。在場的黨員領導幹部神情凝重，目睹曾經的同事認罪認罰、作出深刻懺悔，“沉浸式”感受違紀違法付出的慘痛代價。



旁聽庭審“以案說法”，是徐州市紀委監委開展“以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責”沉浸式紀法教育活動的首個環節。在參加圍繞柳某某案開展的“以案四說”沉浸式紀法教育活動之後，邳州市住房和城鄉建設局原黨委書記、局長陳少輝主動來到邳州市紀委監委投案。



去年以來，徐州市紀委監委探索以旁聽庭審等為主要載體，開展“以案四說”沉浸式紀法教育活動，從“德”“紀”“法”“責”四個維度對案件進行剖析，為案發單位班子成員等“關鍵少數”、重點崗位幹部、年輕幹部打造沉浸式紀法教育課。



該市紀委監委整合監督檢查、審查調查、案件審理、法規研究、宣傳等內部力量，貫通協調各類監督，推動有關黨組織深化整改、綜合治理，形成辦案、治理、監督、教育的完整閉環，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。



深挖細查，用好典型案例資源庫

