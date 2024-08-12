中評社北京8月12日電／網評：“全球南方”擴大發展合作是歷史必然



來源：新華網 作者：董越 葉書宏



近期，“全球南方”國家接連傳來希望加強合作的新消息：泰國和馬來西亞相繼宣布申請加入“金磚大家庭”，巴西表示正在研究參與共建“一帶一路”。泰國、馬來西亞、巴西的新意向，延續了金磚國家合作機制和“一帶一路”朋友圈磁力不斷增強的大趨勢，折射出南南合作呈現加速發展的態勢。在全球保護主義、單邊主義沉渣泛起、個別國家大搞“脫鈎斷鏈”的背景下，“全球南方”正日益成為推動全球開放發展、合作發展的重要力量。



今年1月，隨著新成員的加入，金磚成員數量升至10國，同時申請加入的“等候名單”還在繼續擴展。擴員後的金磚國家占全球人口近一半、全球貿易五分之一，成為推動世界多極化的重要力量。共建“一帶一路”也展現出強大的聚合力和發展前景，目前已有150多個國家和30多個國際組織加入共建“一帶一路”大家庭，簽署的項目協議拉動了超萬億美元的投資規模，成為構建人類命運共同體的重要實踐平台。



無論金磚合作，還是“一帶一路”國際合作，無不展現出“同行者日眾”的發展勢頭，其背後是“全球南方”國家的普遍覺醒和聯合自強。金磚機制順應時代潮流、符合各國利益，正如馬來西亞總理安瓦爾所說，開拓新的合作關係對馬來西亞有好處，特別是在“全球南方”的議程上。泰國總理府發言人猜·瓦差隆表示，加入金磚將幫助提升泰國的國際地位，為泰國提供更多發展機遇。“一帶一路”朋友圈持續擴大，同樣反映了發展中國家聚焦發展、深化合作的廣泛共識。巴西總統盧拉說，“我願與中國討論‘一帶一路’，我想知道巴西能扮演什麼角色，我們不想坐在‘替補席’上”。中方對此積極回應：歡迎巴方盡早加入共建“一帶一路”大家庭，在“一帶一路”建設中踢出精彩的“世界波”。

