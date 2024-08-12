大腦神經元能在夢中繼續演練

主要作者、密歇根大學庫羅什·馬布迪展示研究成果。（圖片來源：美國密歇根大學） 中評社北京8月12日電／據科技日報報導，在睡眠期間，一些休憩的大腦神經元不僅會重播，甚至還會演練。這一發現是美國萊斯大學和密歇根大學團隊在一項關於睡眠和學習的研究中提出的見解。據近期《自然》雜誌、美國萊斯大學官網消息稱，科學家們正在以前所未有的視角，研究大腦的單個神經元。



有過備考經驗的人幾乎都知道“睡前復習、事半功倍”。這是因為睡眠有助於將新體驗變為穩定記憶。多年前的研究就曾發現，如果動物在休息前探索新環境，那麼它們大腦中的神經元會以重現動物探索過程中軌跡的方式放電，海馬體中許多特殊神經元的空間表征，在睡眠期間也是穩定的。



但休憩中的大腦能力僅限於此嗎？科學家此次追蹤了“尖波漣漪”，這是一種在鞏固新記憶中發揮作用的神經元激活模式，它可以標記新體驗的哪些部分會被存儲為記憶。



幸運的是，科學家首次觀察到這些單個神經元如何在休憩期間保持穩定的空間表征。他們通過測量小睡後（不是一段時間清醒或睡眠不足後）的記憶測試表現，展示了所謂的“演練”。



科學家先是訓練小鼠在跑道上來回奔跑，跑道兩端都有“獎勵”。他們觀察了動物海馬體中單個神經元在此過程中如何“放電”。通過計算來回多圈的平均放電率，能夠估計神經元的位置場，或特定神經元最“關心”的環境區域。



科學家們用到了一種統計機器學習方法，其可以利用神經元繪制動物夢到的位置的估計值。接下來，再使用這些夢到的位置，估計數據集中每個神經元的空間調諧過程。聽起來很複雜，但這個方法可以證實，對大多數神經元來說，在體驗新環境期間形成的空間表征，在體驗後的幾個小時內都是穩定的。