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“俄羅斯天空”熱氣球節在俄梁贊州舉行
http://www.CRNTT.com
2024-08-12 14:49:53
8月10日，在俄羅斯梁贊州，熱氣球升空。（圖源：新華社）
中評社北京8月12日電／據新華社報導，第22屆“俄羅斯天空”熱氣球節於8月4日至12日在俄梁贊州舉行，超過30支團隊參加本屆活動。
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