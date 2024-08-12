進軍工業“主戰場”，大模型勝算幾何

中評社北京8月12日電／據科技日報報導，今年以來，我國大模型行業發展迅猛，尤其工業場景成為大模型應用藍海。在2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議上發布的《中國AI大模型工業應用指數（2024年）》顯示，國內頂級大模型在工業領域文本生成的準確性已具備競爭力，但數理能力還有待提升。在工業“主戰場”，大模型究竟表現如何？



全鏈條展開應用探索



當前，我國擁有41個工業大類、207個中類、666個小類，涵蓋聯合國產業分類中的全部工業門類。在500個工業品種中，我國有四成以上產品產量位居全球第一，具有全、多、大的獨特優勢。2023年，我國製造業總體規模連續14年位居全球第一。



龐大的產業規模，為工業大模型落地提供了肥沃土壤。



騰訊研究院發布的《工業大模型應用報告》（以下簡稱《報告》）顯示，我國工業正處於從數字化向智能化邁進的階段，而大模型憑借其卓越的理解、生成和泛化能力，成為推動工業智能化的關鍵力量，有望拓展人工智能和工業融合新空間。



《報告》指出，大模型的崛起有望為工業領域帶來“基礎模型＋各類應用”新範式。一方面，大模型能深度洞察工業領域複雜問題，理解並處理海量數據，從中挖掘規律和趨勢；另一方面，大模型將擴展工業領域人工智能應用新場景。



目前，大模型的應用探索已在工業全鏈條展開。在研發設計領域，大模型通過優化設計過程提高研發效率；在生產製造領域，拓展智能化應用邊界；在經營管理領域，基於助手模式提升經營管理水平；在產品服務領域，基於交互能力推動產品和服務智能化。



為產業解難題做難事



與生產生活中的實際應用場景結合、為千行百業賦能增效，是大模型的必然發展方向。正如中國工程院院士劉韵潔所言，我國人工智能產業的發展出路在於行業大模型。

