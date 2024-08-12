張愛蓮：用忠誠書寫責任擔當

圖為張愛蓮（右）在轄區走訪村民，核實信訪舉報問題線索。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月12日電／原標題：用忠誠書寫責任擔當 記湖南省湘潭市岳塘區東坪街道紀工委原書記張愛蓮

來源：中央紀委國家監委網站



“作為一名紀檢監察幹部，必須把維護黨的紀律放在首位，要始終堅持把忠誠、乾淨、擔當作為修身之本；要始終把維護群眾利益作為一切工作的出發點和落腳點。”她的話感人至深、擲地有聲。



她就是湖南省湘潭市岳塘區東坪街道紀工委原書記張愛蓮。扎根基層二十餘年，她工作勤勤懇懇、任勞任怨，吃得苦、耐得煩、霸得蠻，被同事們稱為“拼命三娘”。任東坪街道紀工委書記五年間，她累計接待群眾600餘人次，受理並辦結信訪舉報件47件，該街道連續五年沒有一起越級訪和集體訪，紀檢監察各項工作在全區考核中名列前茅。張愛蓮先後3次榮立三等功、7次受到嘉獎，2022年9月，受到中央紀委國家監委嘉獎。



把實事辦在群眾心坎上



秉持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作作風，張愛蓮高度重視群眾來訪這份“送上門的群眾工作”，既高效辦理職責內信訪件，又跟蹤解決職責外信訪問題，用一次次耐心詢問、一句句貼心話語，將矛盾糾紛化解在基層一線。



“郭某的爹比我還小幾個月，為什麼他有購買養老保險的資格我卻沒有？就因為郭某在村里當幹部嗎？”2020年4月，聯合村建檔立卡貧困戶張某對村里的失地農民購買養老保險名額分配一事十分不滿。“購買養老保險名額分配，關係群眾切身利益，絕不容許以權謀私。”張愛蓮一邊安撫張某的情緒，一邊承諾盡快調查，還他一個公道。她到聯合村村委會詳細查看了村里研究購買養老保險名額分配的相關資料，發現張某和郭某的父親都沒有被納入此次分配方案中。“張某說得那麼確切，不像是撒謊。難道這背後有什麼‘貓膩’？”聯想到其他地區曾出現過村幹部利用職務便利，買賣他人名額暗地里為自己親屬購買養老保險的案例，她又趕到區人社局進一步核實，並入戶走訪了相關村民，發現張某反映的村幹部在養老保險名額分配中優親厚友的問題確實不存在。

