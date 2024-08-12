人工智能或加劇社會發展鴻溝

中評社北京8月12日電／據經濟日報報導，日前，國際勞工組織發布《注意人工智能鴻溝：塑造關於未來工作的全球視野》報告指出，隨著全球經濟加速向人工智能（AI）驅動轉型，欠發達國家面臨著被更遠落下的局面，加劇與發達國家間經濟和社會發展鴻溝。AI技術的不平衡應用正成為遠超經濟增速本身的關鍵性問題。



勞動是人類經濟活動的主要體現形式之一，AI技術對經濟生活的巨大變革，首先影響勞動市場。報告指出，生成式AI對全球勞動市場的影響並沒有明顯的替代作用，其直接造成的就業減少遠不如媒體報導的明顯，未來也不會出現全民失業的現象。國際勞工組織調查測算，各行業類別中，衹有約1%至4%的工作面臨被自動化替代的高風險，另有25%的工作面臨著中風險。上述數據顯示，大多數工作仍需要人工的參與，AI應用帶來的自動化水平提升不會導致人類被淘汰出局，而是會提高勞動效率，從而解放人類將更多時間精力投入其他領域工作。



報告指出，AI技術在為創新和發展帶來巨大機遇的同時，其在各國之間不均衡的投資建設和部署應用極有可能加劇收入水平和生活質量的不平衡。當前，“AI鴻溝”正在形成，高收入國家在有關技術發展和應用中獲益，而以非洲為代表的中低收入國家則較為落後。具體到AI技術對勞動市場的衝擊上，不同國家和地區也是處境各異。發達國家的各類工作更多處在智能化、自動化大潮之下，但這些國家同時也能更好地利用AI技術，以此提高生產力。相比之下，發展中國家雖然因為缺乏數字基礎設施建設，在短期內隔絕於自動化替代風險，但長期來看將面臨生產力瓶頸。報告警告稱，若不採取措施加強國際合作幫助發展中國家，這一鴻溝將進一步擴大，甚至抵消掉AI技術本身對社會經濟發展的促進作用。



具體到勞動者本身在AI時代是被淘汰，還是被賦能，很大程度取決於其是否通過專業培訓，具備使用AI技術的能力。報告指出，要根據人工智能技術發展進行相匹配的技能建設。在發展中國家，除了要在計算機硬件方面加大投資外，還要加強關於如何從AI技術中受益的技能培訓，更好地建設和使用本國適用的AI體系。



此外，報告指出，為使AI技術的紅利得到平均分配和廣泛共享，通過國際合作加強有關能力建設至關重要。通過分享歷史經驗、聚焦敏感領域、培育公私合作等方式，各國能夠提升自身應對AI浪潮的準備程度，進而削減風險，解鎖釋放該技術對可持續發展和社會進步的紅利。在促進各國開展合作方面，國際組織應扮演重要角色，成為既能開展協調、分享知識的平台，又能幫助構建關於負責任AI的全球標準框架。關於加強國際合作，報告建議，應建立全球知識分享網絡，以分散AI技術研發創新；同時，還應建立統一方法標準，評估AI對勞動就業的衝擊影響；設立全球跨區域的培訓課程，加強經驗分享；建立跨國AI研發合作夥伴，使參與國家共同受益等。以此實現AI資源和基礎設施的平等可及，確保發展中國家能夠通過有關培訓提升技能。