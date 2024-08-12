三部門印發方案　強化雙碳標準計量體系建設

中評社北京8月12日電／據海外網報導，近日，國家發展改革委、市場監管總局、生態環境部等三部門聯合印發《關於進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）》（以下簡稱《方案》），明確2024年到2025年“雙碳”領域標準制定和實施的時間表、路線圖，並分別從標準和計量兩方面對“十四五”後兩年碳達峰碳中和標準計量工作作出具體部署。專家認為，這將著力支撐中國“雙碳”政策體系落實，為實現碳達峰碳中和目標奠定堅實標準基礎。



有力支撐國內“雙碳”工作



國家發展改革委有關負責人介紹，近年來，中國初步形成了層次豐富、覆蓋面較廣的標準體系，計量基礎進一步夯實，為加快經濟社會發展全面綠色轉型提供了有力支撐。但中國“雙碳”標準計量體系建設進展仍然滯後、一些急用先行的重要“雙碳”標準存在空白，部分領域標準亟需修訂。



對此，《方案》明確了推進“雙碳”標準、計量工作的原則和目標，包括到2024年，發布70項“雙碳”國家標準，基本實現重點行業全覆蓋；2025年，面向企業、項目、產品的三位一體標準體系基本形成，建設100家企業和園區碳排放管理標準化試點等。



“這些舉措旨在通過推進標準制修訂工作，為我國碳排放管理和碳定價政策提供有力支持，加快夯實‘雙碳’標準工作基礎。”中國標準化研究院副院長李愛仙說。



國家節能中心副主任康艶兵認為，推動建設“雙碳”標準計量體系具有重要意義。一方面，將有力支撐國內“雙碳”工作，有利於指導企業有針對性開展節能降碳升級改造，鍛造新的產業競爭優勢，為經濟社會高質量發展提供綠色動能；另一方面，將有效應對國際低碳轉型壓力。“推動在碳核算等領域實現標準互認，有利於切實維護我國重點行業企業發展權益，保障重點產業持續健康發展。”康艶兵說。



緊扣節能降碳重點領域發力



根據碳達峰碳中和工作需要，按照需求導向、急用先行的原則，《方案》從標準和計量兩方面明確了16項重點任務。

