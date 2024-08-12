﻿多啦A夢展吸500萬客　餐飲零售生意飈三成

多啦A夢特展免費展區昨日最後一天，大批粉絲到場歡送多啦A夢。（大公報） 中評社香港8月12日電／大公報報導，在尖沙咀星光大道舉行、納入香港盛事的《100%多啦A夢＆Friends》巡回特展，由7月13日至昨天共30日，在展覽一帶錄得逾500萬人次，包括市民與遊客，帶動商場人潮急增四成，創出年度單日新高，餐飲零售業生意額增長三成。



香港旅遊業議會表示，近期盛事浪接浪舉行，七月份內地赴港旅行團數目按年多逾一成，達6450團，創下今年新高，8月份首四日已錄得逾1000團，議會看好下半年旅遊旺季吸客能力，期望多舉辦文體旅盛事，持續優化景點，以提升旅客體驗。



巡回特展包括設於星光大道的免費展區，以及設於K11 MUSEA商場內的收費展區。免費展區昨日完結，主辦方表示，綜合各展區、所在商場及星光大道，由展覽開幕至今的人潮數據，展覽一帶截至昨日錄得逾500萬人次。有多啦A夢粉絲說，在展覽第一天已到場參觀，昨日再來捧場，購買展覽限定商品等花費了六、七千元。有內地遊客說，來港旅遊參觀多啦A夢展覽，重溫童年回憶，並希望多舉辦同類活動。



多粉：花費六七千元



本港正舉辦多項不同盛事，旅遊業議會主席徐王美倫表示，受惠於暑假旺季、盛事活動等各方優勢，7月份內地入境團數字約6450團，創今年新高，8月首四日有逾千個內地入境團訪港，形容是“好勢頭”。她稱早前的書展、動漫展等，均吸引可觀人流，演唱會有助吸引旅客過夜，希望舉辦更多文體旅盛事，同時建議搜羅一些特別、具香港文化、中西文化交匯活動，吸引更多旅客來香港，政府及業界持續優化旅遊景點，提升旅客體驗。



K11 MUSEA商場內一間餐廳打造成多啦A夢主題咖啡廳，推出漫畫中的紅豆銅鑼燒、鈴噹造型的咖啡等餐飲，引起多啦A夢迷的童年回憶，餐廳外的人潮長期“火爆”。



K11集團高級副總裁林灝哲表示，受展覽帶動，K11 MUSEA人流急升四成，創今年單日新高，市民及旅客比例約占一半，主要吸引家庭客到訪及消費。周邊餐飲及零售業銷售額同樣增長30%，不少商戶的營業額有理想增幅，推出多啦A夢主題套餐的餐廳，展期內的顧客量比平日飈升70%，人均消費約200元。他說希望持續引入更多國際級文化藝術盛事落戶，刺激人流及銷售。

