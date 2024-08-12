中評社北京8月12日電／據海外網報導，清涼商品持續上新，避暑游熱度高，特色夜市人氣旺……進入暑期，清涼經濟乘“熱”而上，開拓消費新場景、激發消費新活力。



清涼商品夏日走俏



日前，記者來到位於北京市朝陽區的一家電器賣場，只見空調、風扇等消暑降溫產品被擺在顯著位置，並貼上了“促銷”的標簽。



尹先生一家人正在選購空調，他告訴記者：“家裡的空調已經使用快10年了，總是嗡嗡響，制冷效果也不太好。聽說現在以舊換新優惠力度大，就想換一台新空調。”



門店銷售人員說，今年夏天，空調銷售比以往更火爆。京東數據顯示，6月空調銷售額環比增長超過400%。蘇寧易購數據顯示，7月下旬，線下門店空調銷售額同比增長121%。



炎炎夏日，室內要降溫，室外需防曬。手持遮陽傘、身著防曬衣、面戴“臉基尼”，再搭配一副墨鏡……這些“物理防曬”產品成為越來越多人的出行標配。



在廣東省廣州市的街頭巷尾，隨處可見人們穿著防曬衣步行、騎車。據廣東省服裝服飾行業協會統計，今年廣東省防曬衣銷量預計突破1億件，同比增長將超過60%。



作為時尚款防曬面罩，“臉基尼”成為今夏熱銷單品。浙江義烏國際商貿城商戶董薇表示，一天能賣出四五萬件“臉基尼”。



除了傳統消暑降溫產品，冰涼貼、冷感毛巾、降溫噴霧、冰涼圈等各類“花式”新品也受到市場青睞。

