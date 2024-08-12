富權：陸客團赴馬祖旅遊並非陸客赴台旅遊曙光

中評社香港8月12日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：陸客團赴馬祖旅遊並非陸客赴台旅遊“曙光”。以下為文章內容。



9日有七名大陸遊客組團循“小三通”途徑赴馬祖旅遊，這是疫情後首個赴馬祖旅遊的陸客團。台灣當局陸委會昨晚表示，我方樂見陸客到馬祖旅遊，並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。而海基會昨晚也回應表示，兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首個陸客團到馬祖旅遊，樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流。“交通部”也表示，誠摯歡迎並樂見相關旅遊團體來台觀光，台灣對於恢復大陸遊客來台旅遊並早已完成相關準備，“交通部”將持續就兩岸觀光政策做滾動式的評估檢討，希望雙邊都能以對等開放原則，循序推動兩岸之間的觀光交流。至於中央社等一些台灣媒體，則樂觀地表示，這折射了大陸旅客赴台旅遊已經“露出曙光”。



台灣地區政媒尤其是旅遊業界人士，以至是陸委會和“交通部”等行政業務主管單位，渴望恢復大陸旅客赴台旅遊，其心情可以理解。實際上，由於兩岸當局都基於其各自堅持的理由的原因，台灣當局陸委會和“交通部”所預定的兩岸旅遊“春暖花開”預期目標，都已經落空。本來，“交通部”將今年赴台旅客的人數目標定為一千二百萬人次，其中有二百萬人次是大陸遊客，佔全體遊客的約七分之一。但因為台灣當局遲遲沒有開放陸客赴台，因而二零二三年陸客赴台人數因此只剩疫情前的百分之八，光是陸客就少了二百四十九萬人，幾乎是所有赴台旅客的四成。一大半人流蒸發對觀光產業來說是重傷，因而“交通部”觀光署已經將赴台旅客人數的目標下修為一千萬人次，亦即是對開放陸客赴台已經基本絕望。



其實，又何止是觀光產業受到損傷？教育產業同樣也是傷痕累累。本來，近年來由於受到台灣地區“少子化”的影響，不少在前二十年可以說是“無序發展，野蠻生長”的私營高校受到衝擊，就連公立高校的日子也像“王小二過年”那樣很難過。幸好遇上承認“九二共識”的馬英九執政，兩岸就開放大陸學生赴台就讀達成共識，一批又一批大陸學生前往台灣地區升學，才剎住了私立高校“執笠”的勢頭。但在拒絕承認“九二共識”的蔡英文，尤其是公然自詡為“台獨工作者”的賴清德上台後，大陸學生赴台就讀嘎然而止，不要說是有多家私立大學“熄燈關門”，就是幾家實力雄厚的公立大學，有些系所也招不滿學生，甚至是出現“零的記錄”而被迫關撤系／所。因此，各公私立大學也在“喊救命”地要求當局恢復開放大陸學生赴台就讀。



對此宭境，賴清德並非不知道。因而在其“五二零”講話中，就有“可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮”之語。但問題是，賴清德本來就負有“台獨工作者”的“原罪”，而其在“五二零”講話中又公然拋出“新兩國論”，因而他這句話的“前提條件”：“希望中國正視“『中華民國』存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的『政府』，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作”，就是製造障礙，又奢談什麼“合作共榮”？

