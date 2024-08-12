探訪我國首個5G網海上規模化連續覆蓋項目

在遼魯航線航行的船舶。如今，船舶加裝配套的通信設備後可實現5G信號“一路暢聯”。交通運輸部北海航海保障中心供圖（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，登頂世界之巔，挺進萬米深井，穿行千樓萬廈，覆蓋廣袤原野……一路向“新”，我國5G商用如今已走過五個年頭，並建成了全球規模最大的5G網絡。



前不久，我國5G網絡建設又有新突破——遼魯航線海域5G網絡完成全部建設並正式投入運行。這標誌著我國首次實現5G網絡海上規模化連續覆蓋，也意味著超過2萬平方公里的茫茫海域正式結束手機沒有信號或信號斷斷續續的歷史，旅客乘船出海也能順暢地刷手機、看視頻。



5G信號“一路暢聯”“人享其行”的美好願景在航程超過150公里的遼魯航線海域率先照進現實。這是如何實現的？海上5G網絡建設與陸上有何不同？除了手機信號“一路暢聯”之外，5G網絡海上規模化連續覆蓋將為海事監管、航海保障、海洋新業態發展等帶來哪些改變？未來，海上5G網絡建設將走向何方？讓我們一起走近遼魯航線海域。



茫茫大海也能順暢地刷手機 每年約有27.6萬艘次船舶、400餘萬人次旅客直接受益



以大連至煙台、大連至威海、旅順至煙台、旅順至龍口航線為代表的遼魯航線，連接遼東半島、山東半島，航程超過150公里，用時大約7小時，被譽為客貨運的“水上黃金航線”。然而，卻始終面臨著一個現實難題：存在通信盲區。



“長期以來，遼魯航線海域傳統通信存在著網絡不連續、信號不穩定的問題，對保障海上安全監管、船舶運營安全和旅客體驗來說較為不便。”交通運輸部北海航海保障中心主任楊哲介紹，此前，由於遼魯航線海域周邊陸地及島嶼通信基站覆蓋範圍有限，船舶開航一兩個小時後就會失去網絡信號。在大連至煙台航線上，船舶在航行過程中就會有3至5個小時的信號盲區。



“這讓旅客無法與家人保持通暢的聯繫，也無法上網娛樂，在一定程度上增加了旅客的不適感、不安感，降低了乘船舒適度，進而影響航線客流，也容易導致旅客投訴等一系列問題。”渤海輪渡集團股份有限公司副總經理鄒峰說。

