富權：柯文哲“屋漏偏逢連夜雨”疑案頻發

中評社香港8月12日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：柯文哲“屋漏偏逢連夜雨”疑案頻發。以下為文章內容。



“屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風”，正當柯文哲為“北士科地上權”、“京華城容積率”、“萬大魚果市場改建”等弊案，可能會由“他字案”轉為“偵字案”而裝轉反側然而入眠之際，政治及法律程度更嚴重的“二零二四”大選競選經費申報失實的疑似弊案又被揭發。今日上午，意識形態兩個極端的中國國民黨籍台北市議員鍾小平，及台灣基進黨，將分別到台北地檢署告發柯文哲及其競選總部涉嫌違反《政治獻金法》；而柯文哲在取消原定於昨日下午舉行的“jimmy搖滾水樂園活動”，並下令閉門“徹底清查帳目”之後，昨晚通知媒體，將於今日下午二時在台大校友會館四樓舉行“柯文哲『總統』大選政治獻金申報說明記者會”，聲稱將針對柯文哲競選團隊於“二零二四”大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，時任競選團隊成員將一併公開說明，向社會大眾釋疑。



事緣於台灣地區“監察院”近期公布“二零二四”大選各團隊的競選經費，柯文哲競選經費被發現諸多可疑之處，除了三千多萬元流向關係密切的“木可公關公司”，其中“授權金”高達一千三百萬元，而“權利金”的所有人就是柯文哲之外，柯文哲政治獻金帳目三筆支出：“時樂股份有限公司宣傳支出五百萬元”、“尼奧創意行銷有限公司支出二百一十六萬四千三百一十一元”、“尼奧創意行銷有限公司二百萬元”，遭到廠商“時樂”、“尼奧”公司公開否認屬實，亦即沒有收到款項，共九百一十六萬元流向不明。



這個狀態分兩個部分。其中的“木可公關公司”，據說是與柯文哲競選總部關係密切，其據位人是競選總部某要員的親屬，而“木可”二字合併即是“柯”字，而“授權金”的樣態更是前所未有，等於是“左袋入右袋”，流進私人口袋，甚至是不排除由柯文哲“私撈”。



而在柯文哲競選總部向“監察院”申報的進行經費開支中，有三筆支出遭到所謂的“收款廠商”否認，等於是“虛報”，也涉嫌到“偽造公文”，涉嫌違反《政治獻金法》，及涉嫌觸犯“背信罪”、“使公務人員登載不實”等，並與兩個“選罷法”的破壞民主選舉犯行扯上關係。



如果說，“北士科地上權”、“京華城容積率”、“萬大魚果市場改建”等弊案被“坐實”，還只是普通的刑事犯罪，倘未涉及柯文哲個人貪污，他即使是被判刑，也不會被褫奪日後參加各種公職的政治權利的話，那麼，這次被揭發的在政治公職選舉過程中的嫌案，倘被“坐實”，除了是將被追究刑事責任之外，因為涉嫌破壞民主選舉，可能會被法官宣判，終身褫奪其參與各種公職選舉的政治權利。



這個事態的被揭發，使得人們“茅塞頓開”：為何在“藍白合”的醞釀過程中，連柯文哲本人都有所憧憬的情況下，他的近身幕僚卻是拼命阻攔，硬生生地當眾撕毀“藍白合”的“六點協議”？這是因為，按照“六點協議”，“侯柯配”的競選經費將全部由國民黨包攬，連組織動員也是由國民黨負責。倘此，在這次被揭發經手競選經費開支的某些近身幕僚，就將失去“上下其手”的機會，“蘇州過後冇艇搭”，還是由柯文哲單獨參選，才能實現“發財大計”。

