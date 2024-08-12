“探店經濟”激發消費活力

中評社北京8月12日電／據海外網報導，近年來，隨著數字經濟蓬勃發展，達人探店類短視頻、測評筆記逐漸興起。相關從業者通過真實的消費體驗，打通線上線下，連接供需兩端。規範有序的探店，能夠創造更多元的就業機會，滿足消費者復合化需求，也為中小企業提供新的營銷路徑。



跟達人“打卡”成潮流



“以前出門吃飯總要考慮半天，自從關注探店視頻後，多了很多想去體驗的餐廳。”家住北京市朝陽區的90後女孩小王閑暇時愛刷短視頻，喜歡探索新鮮事物的她關注了不少探店博主，經常跟著博主去實地“打卡”，探到不少“寶藏店鋪”。



外出就餐、游玩前先在線上平台看看博主推薦、達人測評，已經成為不少消費者的習慣。對於探店達人來說，他們會對商家的店內環境、產品、服務等內容進行測評，並通過直播、短視頻、圖文等形式分享個人體驗，為網友提供消費參考。



中國社會科學院經濟研究所研究員楊虎濤認為，達人探店的興起離不開數字技術的加持，“數字技術打破了服務供給在時間和空間上的限制，讓服務提供者能夠與用戶進行更為個性化的互動”。



“短視頻、直播等形式打造了一個沉浸式交互場景，消費者能更真切地感受到商家的服務和達人探店時的體驗。通過線上線下融合，達人探店將消費者的復合化需求和商家服務進行了精準匹配。”商務部中國國際電子商務中心研究院院長李鳴濤說。



中國宏觀經濟研究院產業與技術經濟研究所發布的研究報告《生活服務平台優體驗、拓場景、促消費研究——以抖音達人探店模式為例》（以下簡稱《報告》）顯示，目前活躍在網絡平台上的探店達人有數百萬人之多。2023年前三季度，有165萬人通過抖音探店獲得收入，同比增長131%，58萬人憑借探店獲得了穩定收入。



來自浙江省溫州市的董臻璇曾是一名建築公司預算員。工作之餘，她熱愛攝影也鐘情美食，還專門購入過專業設備用來拍攝食物。後來，她把興趣愛好變成自己的工作，轉型成為一名美食探店達人。“成為探店達人不僅讓我能夠品嘗各地美食，還能在和店家聊天過程中，聆聽不同的人生故事，感受城市生活的濃濃煙火氣。”董臻璇向記者分享自己的探店感受。

