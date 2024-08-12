市民相約聚餐睇直播　帶旺市道

昨日是巴黎奧運最後一個比賽日，大批市民到商場，邊吃邊看直播。（大公報） 中評社香港8月12日電／大公報報導，政府購入今屆奧運賽事播映權，市民可以免費收看直播賽事，帶動全城奧運熱潮，也推動港人外出活動與消費。



市民陳小姐說，平日就喜歡晚上外出活動，這次奧運期間，也常約一班朋友外出吃飯，一起看直播賽事，每次人均消費都逾千元，“希望香港可以有更多夜經濟活動，延續奧運消費氣氛，多些人消費，香港的經濟才會越來越好！”



市民賴小姐說，每次有港隊或國家隊出場的賽事，自己都會熬夜甚至到凌晨兩、三點看完，有時會邀請朋友們到家中，點好奶茶、燒烤的外賣，一起熱熱鬧鬧看直播。



新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，觀塘apm商場在奧運期間直播賽事至凌晨，商場人流較七月初沒有賽事時升約15%，生意升10%，停車場車流增8%。與上屆東京奧運比較，今屆商場整體生意額增長15%，人流升20%，尤其夜晚人流最多，運動類與餐飲類店舖生意增長最多，有運動鞋店說有賽事直播期間，生意升20%。她說張家朗的一場半決賽，晚上11時多全場依舊爆滿。



將軍澳東港城商場在奧運期間亦有直播奧運賽事，吸引大批市民親臨觀看。



新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鐘秀蓮表示，奧運期間東港城舉辦了多場支持港隊的打氣派對、奪牌祝賀活動，並推出大獎賞及夏日折扣，帶動商場人潮增長20%，生意增長15%。