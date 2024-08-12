河北雄安新區：創新活力持續迸發

在雄安科創中心中試基地，雄安百信信息科技有限公司工人在服務器生產線上工作。（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，瀕臨渤海、攜攬“三北”，京畿重地上，一座“未來之城”拔節生長。雄安新區設立七年多來，承接北京非首都功能疏解加力提速，央企聚集示範效應初步顯現；市場經濟活力持續迸發，民營經濟和外向型經濟快速發展；一批關鍵技術加快研發，增強發展後勁。



特殊支持政策助力疏解提速



日前，雄安新區啟動區中國電信智慧城市產業園內，中國電信科技創新館正式啟用。在這裡，參觀者可以體驗手機撥打衛星電話，與數字人對話，遠程操控無人機執行防汛監測、包裹投遞、園區巡檢等任務……今年5月開園以來，中國電信智慧城市產業園已入駐約600名員工。



雄安全面落實中央一攬子特殊支持政策，解除疏解人員後顧之憂。通過政策創新，已實現疏解人員基本養老保險、醫保和住房公積金待遇不低於北京同期水平。



雄安新區公共服務局局長高立春說，雄安在三級醫院住院報銷比例、職工大病報銷比例等方面與北京基本一致，在門診報銷起付線和報銷比例、醫保目錄等方面政策優於北京。疏解人員子女轉學到雄安就讀可隨來隨辦，還可按規定轉學回北京並參加中高考。住房公積金繳存、提取、貸款實現京雄同城化，雄安新建片區住房實行現房銷售、精裝交付、合理定價、交房即交證，在公共服務方面實現租售同權。



承接疏解加力提速，為產業高端化發展打下基礎。近日，中國大唐集團有限公司發布了“大唐雄安總部項目概念設計方案征集”有關信息。這是繼首批4家央企之後，第5家公開將在雄安建設總部的央企。雄安還積極推動央企二、三級子公司或創新業務板塊向新區疏解，央企在新區已累計設立各類機構200餘家。

