大地震預警惹擔憂　日本住宿業遭大量退訂

這是2022年6月12日在日本靜岡縣下田市下田公園拍攝的下田市風光。（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，由於近期發生大地震可能性增高的警告引發民眾擔憂，日本一些地區住宿業出現大量退訂現象。



據共同社10日報導，酒店和日式旅館“退訂潮”集中在可能遭大地震襲擊的中部和西部沿海地區。高知縣一家日式旅館說，在日本相關部門發布警告後，大約450名客人在9日取消了預訂。旅館經營者表示，雖然旅客心情可以理解，但突然出現的大量退訂讓旅館方面猝不及防，對經營造成影響。



地震警報所覆蓋區域的不少旅遊勝地受到“退訂潮”影響。在靜岡縣伊豆半島，超過550名遊客取消了在下田市的住宿預訂。愛媛縣鬆山市著名的道後溫泉旅遊區旅館業協會一名主管人員預計，到15日至少會有1000名遊客取消在當地的住宿預訂。和歌山縣白濱町著名的白色沙灘關閉，放煙花活動也已取消；該縣一家酒店接到大量顧客致電詢問是否安全，已有350筆訂單被取消。



日本宮崎縣近海8日發生7.1級地震後，日本氣象廳發布提示信息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，呼籲民眾未來一周左右提高警惕、做好防備。日本首相岸田文雄9日宣布緊急取消出國訪問計劃。



根據日本媒體的說法，一旦南海海槽發生大地震，日本太平洋沿岸包括首都東京在內的關東地區至九州、沖繩將遭遇強震和海嘯。最嚴重情況下，大地震造成的死亡人數預計可能超過32萬，損毀房屋至少238萬棟。