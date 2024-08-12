中評社香港8月12日電／大公報報導，據深圳口岸發布微信公眾號報導：深圳市人民政府口岸辦公室近日發布消息稱，深圳將規劃建設一批新口岸，包括河套專用口岸、前海口岸，另外將在蛇口口岸增加跨境直升機出入境服務，探索建立國內首個海空復合型口岸樞紐。



今年以來，隨著深港兩地民眾往來需求進一步提升，兩地文化交往更加頻繁，特別是遇到大型演出或節日慶典時，深夜出行的跨境旅客數量明顯增多，深港口岸通關人數屢創新高。8月10日，單日出入境旅客達88.7萬人次，其中入境48.7萬人次，出境40萬人次，刷新了8月4日88.28萬人次的通關紀錄。



作為粵港澳大灣區的核心引擎城市之一，深圳成為“144小時過境免簽旅行”的首選地之一。2024年上半年，深圳各口岸出入境外國人239.5萬人次，同比增長145.5%。目前，深圳已有11個口岸被納入廣東省外國人144小時過境免簽政策出境口岸，實現陸路、鐵路、航空、海港全覆蓋。深圳的口岸服務也在不斷提升。不僅增加了直達商圈和景點的巴士線路，同時優化了現金、境外銀行卡和數字人民幣等支付環境。



皇崗和沙頭角口岸將重建



大量人流客流激發了市場潛力，也對口岸通關提出了更高要求。深圳市口岸辦黨組書記、主任劉衛翔表示，深圳有16個一類口岸，是全國口岸數量最多、功能類型最齊全、通關量最大的城市。目前正在實施“強西─優中─補東”戰略，逐步重建和升級老舊口岸。



具體來看，皇崗口岸和沙頭角口岸將要重建，羅湖口岸需要改造升級，同時規劃建設一批新的口岸，包括河套專用口岸和前海口岸，有力支持河套和前海兩個重大平台的發展。現有口岸功能將有所調整，其中包括取消沙頭角口岸和皇崗口岸的貨檢功能，將文錦渡口岸的鮮活貨運功能轉移到蓮塘口岸，未來實現貨運東進東出、西進西出，更好優化深圳市的交通功能布局。另外在蛇口口岸還要增加跨境直升機出入境服務，探索建立國內首個海空復合型口岸樞紐。