良種良機良法　助力強農惠農富農

滴灌技術讓玉米“喝飽水”（圖源：央廣網） 中評社北京8月12日電／據央廣網報導，河南作為農業大省，農業特別是糧食生產對全國影響舉足輕重。要發揮好糧食生產這個優勢，立足打造全國重要的糧食生產核心區，推動藏糧於地、藏糧於技，穩步提升糧食產能，在確保國家糧食安全方面有新擔當新作為。



——2019年3月8日，習近平總書記參加十三屆全國人大二次會議河南代表團審議時的講話



8月初，在河南省衛輝市唐莊鎮一塊玉米地旁，一架裝滿液體肥料的無人機，在“00後”新農人王銘欣的操作下，飛到玉米地上空，均勻精準地噴肥。



“我家種了將近900畝玉米，用無人機施肥，一天就可以全部完成。”王銘欣說，沒接觸農業之前覺得種地很累，如今科技賦能農業，種地變“輕鬆”了。



王銘欣不僅是“新農人”，還是當地的“興農人”。2022年，在當地政府的支持下，他成立家庭農場，組建聯合社，流轉土地1200多畝，已帶動群眾增收900多萬元。



河南素有“中原糧倉”之稱，在這片中原大地上，越來越多像王銘欣這樣的“新農人”利用新技術賦能農田。如今，河南用不足全國1／16的耕地生產了近1／10的糧食，糧食產量連續7年穩定在1300億斤以上。



在高質量推進農業現代化、保障糧食安全上，河南不斷加大良種、良機、良法的推廣力度。“和傳統灌溉技術相比，使用滴灌技術可節水50%以上。如果使用滴灌水肥一體化技術，農作物可增產10%以上。”中國農業科學院農田灌溉研究所成果轉化處處長鄧忠說。



河南省延津縣是全國知名的“優質強筋小麥”主產區，優質小麥種植面積100萬畝，其中高標準農田80餘萬畝。該縣因地制宜引導種糧大戶使用滴灌或噴灌等水肥一體化技術模式，使延津小麥實現節水節肥又增產。“延津還在技術和新品種研發方面跟科研院校合作，每年能夠生產種子5億斤左右，供應全國。”延津縣農業農村局副局長趙國棟說。

