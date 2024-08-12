共享單車治理：破解“亂停放”，各方出真招

在北京舉辦的中國國際服務貿易交易會上，觀眾瞭解共享單車和電單車等低碳出行方式。（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據海外網報導，助力市民通勤“最後一公里”，共享單車成為城市的一道風景線。然而，占道停放、清運滯後、想騎沒車騎、壞車滿大街等問題也一度成了“老大難”。如今在各方努力下，共享單車停放越來越有序，治理越來越精細。不少市民表示，共享單車齊整了，大夥兒騎行意願更高漲，綠色出行才能真正順暢順心。



如何讓共享單車文明“歸位”？有關部門、企業和用戶都作了哪些努力？



多措並舉——



單車停放更有序



傍晚時分，北京市朝陽區金台路地鐵站D口，共享單車運維人員小趙正將一輛歪歪斜斜停放在路邊的單車搬入專屬停車區。“以前早晚高峰，橫七竪八的單車能堵住大半條路。自從設置了專屬停車區，配備了專門的巡查和運維人員，再加上市民自覺意識增強，車輛擺放整齊多了，大家用車也更方便。”他說。



上海市普陀區桃浦鎮桃浦新村地鐵站外，四色專屬停車區格外醒目。“美團單車停在黃框內，哈囉單車放在藍框裡，綠色區域停青桔，還有白色區域供私人車輛停放，標識做得這麼清楚，阿拉肯定不會亂停放了！”當地居民張先生說。桃浦鎮2021年啟動共享單車“四色管理”模式，讓不同品牌共享單車各歸其位，同時有效控制投放總量，一度廣受詬病的“亂停放”問題迎刃而解。



“共享單車滿足了市民出行需求，我們採取疏堵結合方式，在方便市民出行和解決治理難題上找到平衡點。”北京市東城區北新橋街道辦事處城市管理辦公室科長蘇逢君告訴記者，轄區已組建包括綜合執法隊、社區工作者、保安人員及志願者等在內的巡查隊，建立了一個上百人的工作群，一發現單車亂停放造成道路堵塞，就通知企業運維人員進行清運。“此外，我們還發揮網格化管理‘神經末梢’作用，每個網格配備監督員，隨時隨地監測單車停放情況，轄區內單車停放秩序明顯改觀。”

