以更有力舉措增強民生獲得感

在“職引未來”——大中城市聯合招聘高校畢業生天津師範大學專場雙選會上，學生現場求職（2024年5月30日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》指出，“在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務”。近日召開的中央政治局會議強調，“要加大保障和改善民生力度”。



發展向前，民生向暖。各地各部門堅持在發展中保障和改善民生，落實落細一項項改革舉措、一張張“民生清單”，努力讓人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。



強化資金政策支持，夯實民生之基



“好消息！200套吉州窑茶具售賣一空，還接了11張訂單，接下來有的忙了。”前不久，張慈慧從深圳文博會參展回到江西，給團隊成員帶來了好消息。



從大一起，張慈慧就加入了吉安職業技術學院吉州窑非遺創業班。畢業後，她和14名同學選擇繼續留在學校創業。學校為她們提供了指導老師團隊、免費場地、2萬元創業啟動資金，以及5年內繼續在吉州窑景區落地孵化的機會。



“近年來，學院通過地方特色產業創新創業人才培養計劃，孵化了許多創新創業團隊。”吉安職院吉州窑藝術研究院副院長劉晨說。

