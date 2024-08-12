吉林省德惠市黨員幹部帶領群眾加固堤壩

中評社北京8月12日電／據人民日報報導，8月7日上午，在吉林省德惠市五大圍堤之一——鎮江圍堤的堤壩上，菜園子鎮包村幹部楚偉和菜園子鎮鎮江村黨支部書記龍慶勇正帶著黨員突擊隊和當地村民搬運沙袋、加固堤壩。放眼望去，堤壩外的洪水仍有三四米深，而在堤壩內，農田裡的大片玉米長勢良好。



五大圍堤位於松花江流域內，7月27日以來，受強降雨影響，松花江水一度漫出河道、湧向堤壩，管湧、脫坡等險情隨時可能發生。這些天，楚偉和龍慶勇就駐扎在堤壩上，帶領黨員突擊隊和村裡的志願者加固堤壩、日夜值守、處理險情。



“我們已經把所有的險工險段加固完畢，現在的工作重點是巡防查險。”楚偉啞著嗓子說，做好巡防查險對於及時處理險情至關重要。



前幾天，堤壩發生管湧，滲流帶著泥沙湧向堤壩內。巡查的黨員幹部及時發現並通知了大家，楚偉和龍慶勇立刻帶著搶險隊伍趕到，利用編織袋和沙土搶築反濾圍井，僅用不到半個小時，管湧險情就得到及時處置。



為全力守護人民群眾生命財產安全，德惠市委、市政府緊急調撥了沙土料9200立方米、編織袋26.3萬條等搶險物資，黨員幹部帶領村民，將搶險物資鋪設到堤壩防線各處，並日夜巡防查險。“黨委政府迅速行動，作為黨員幹部，我們帶頭幹，大家有底氣、幹勁足！”楚偉說。



目前，五大圍堤內的居民1673戶4146人已全部轉移。