以舊換新，暢通資源循環利用鏈條

中評社北京8月12日電／據人民日報報導，暑熱中，正是家電消費旺季，以新技術、新功能帶給消費者新體驗、滿足消費者新需求的智能家電廣受歡迎。例如，集多種功能於一體的空氣機、能“自己洗澡”的空調、擁有“跑車級”直驅電機的滾筒洗衣機等都頗受關注，而在以舊換新市場上，智能家電自然也成為主要品類之一。



通過以舊換新，推動更高品質的智能家電進入居民生活，可以促進消費升級，釋放消費潛力，提振經濟發展信心。然而，智能家電的回收價格並不高，某種程度上影響了消費者以舊換新的意願。消費者在處理舊家電的時候不容易找到回收點，物業公司也不提供這項服務。廢品回收人員考慮到上樓回收、搬運或者運輸成本，一般給的回收價格較低。



此外，智能家電通過正常渠道回收，實現環保拆解和再回收的比例仍然不高。因為廢舊智能家電缺乏統一的定價標準、傳統渠道上門回收效率低、大件商品物流成本高等原因，企業回收積極性有待提高。



為解決上述問題，建議繼續完善廢舊智能家電回收網絡，加大多元化回收主體培育力度，完善回收規範、估值標準，增強消費者以舊換新意願，以“互聯網＋”回收的方式加快廢舊資源流動，並以家門口的回收網點推動再生資源“新生”。



還應該鼓勵電商平台、生產企業落實生產責任制，上門回收廢舊智能家電。當前，不少地方正推廣家電售後服務提升行動，進一步擴大規範售後服務覆蓋範圍，引導家電售後服務企業提供在線下單、配件自選等個性化服務，都值得借鑒。



探索校服循環使用模式



隨著季節更替和學生身體發育，在校生的校服更換頻率較高，對於家庭而言，累計下來也是一筆不小的開支。同時，舊校服的處理也成為一些家庭的困擾。為瞭解決這些問題，學校和校服廠商可以合作探索校服循環使用模式，通過以舊換新與以小換大等方式，提高資源利用率。



比如，學校設立專門的校服回收點，以方便學生將不再合身的校服拿到回收點進行以舊換新登記，領取新的校服。校服生產企業再根據校服的使用情況進行分類處理，保存較好的校服經過清洗、消毒、修補後以低於新校服的價格重新出售；破損嚴重的校服可集中處理後作為其他用途的原材料回收利用。

