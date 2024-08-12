社區食堂讓“一老一小”安享幸福“食”光

老年人在清水灣社區食堂就餐。（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，何映的一天是從在社區食堂吃早飯開始的。“早上散散步就到了社區食堂，一個花卷、一個雞蛋、一碗稀飯，拿‘愛心卡’打8折，花3塊多吃飽吃好。”他說。



“我74歲了，是社區食堂的常客。老伴去世後，一個人的飯做多了浪費，做少了品種單一，出去吃又不合胃口。同樣的價格，在這兒吃得花樣多，還乾淨。”在寧夏回族自治區銀川市金鳳區清水灣社區食堂，居民何映感受到了就餐的便捷。



下轄7個小區的清水灣社區，擁有1.4萬餘常住居民，老年人占比達到25%，其中獨居、重度殘疾、失能老人等有100餘人。清水灣社區黨委書記吳海明說，2018年，社區開了一家“老飯桌”，只對轄區的老年人提供午飯。因為吃的人不多，品種少，不到兩年，“老飯桌”就關門了。



為了讓轄區老年人享受高質量的養老服務，2023年清水灣社區採用“公益＋低償＋市場”的運營模式，積極爭取政府資金支持，將原有60平方米的“老飯桌”改造升級成260平方米的社區食堂，引入餐飲公司作為第三方進行運營，面向轄區全齡人群開放。



“社區為我們提供場地、裝修，免房租，用水、用電等都有優惠，我們要盡最大努力提供更優質的助餐服務。”寧夏九如養老助餐有限公司清水灣社區食堂項目經理趙江魚說。



一年來，清水灣社區食堂一直在摸索中前行。“去年8月食堂正式營業，剛開始只提供午餐，隨著就餐的居民越來越多，口碑越來越好，根據大家的意見反饋，才慢慢增加了早餐和晚餐，豐富了飯菜的種類。”吳海明說。



快到中午飯點，社區食堂坐滿了就餐的居民，選餐窗口已經排起長隊。記者看到，除了清炒西藍花、土豆燒雞塊等6個快餐菜品，還有清燉羊肉、魚塊豆腐等特色精品菜，以及米飯、花卷、拌面等主食，湯水一律免費提供。



在社區食堂，60歲以上老年人持“長者愛心卡”享受菜品8折優惠，特困戶、60歲以上重度殘疾人享受優惠力度更大，其他居民辦消費充值卡也有相應折扣。對於部分無法堂食的老人，可以選擇配送服務。

