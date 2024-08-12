中評社北京8月12日電／據光明日報報導，七夕，對於我們古籍修復師來說，不只是一個關於愛情、乞巧的節日，更是一個提倡古籍保護的日子。曬書的初衷主要在於防蟲防黴，偏向於古籍的預防性保護，而古籍修復工作是對已經出現問題的古籍進行修復處理，使它恢復到更好的狀態。可見，曬書和古籍修復就像是古籍保護的不同階段，但最終目的都是讓古籍可以更長久地存續下去。



我從事古籍修復工作已有9年。在和古籍一次次跨越時空的對話中，我感悟到古籍的文化魅力，也希望通過自己的雙手，讓古籍重現光彩，使其所承載的文化更好地傳承下去。



古籍修復工作有枯燥的一面，也有令人驚喜的一面。我曾經修復過一幅古畫，畫作濕潤之後，藍色背景下隱約顯現一些文字，但紙張幹透以後，這些文字便悄然消失了。我當時整個人都“澎湃”了，感覺像穿越時空，回到了古時。正是一次次的怦然心動增加了我對保護古籍的責任感。



日常生活中，書籍保護的核心是控制溫濕度。在七夕之際，我給大家“曬”出一些關於書籍保護的小竅門。首先，因為南方濕度較大，所以建議南方的朋友每隔一段時間就將書籍拿出來通風透氣，防止書籍生黴。這也正是七夕曬書習俗的原本含義。北方的朋友也不要受“曬書”字面意思的影響而將書籍放到陽台上長期暴曬，因為紫外線會加速紙張的老化。同時，也不要將書籍放在暖氣片附近，因為溫度過高也會加速紙張的老化。其次，盡量不要將書籍摞得太高，因為書籍最下層會被壓得比較死，一旦發黴，書頁容易粘連在一起，造成書籍損壞。再次，對有一些單頁的古籍或者單頁的大幅面作品，盡量不要折叠保存，因為長期的折叠保存會讓它的折痕處產生斷裂。可以選擇在古籍或畫作中間加紙芯卷起來放在盒子中保存，以此減少對古籍或畫作的傷害。



曬書是為了更好地保護古籍、保護書籍。作為新生代古籍修復師，我立志於發揮專業優勢，把先進的技術手段引入到古籍修復和保護中。我也樂於見到，越來越多人在七夕曬書中認識到保護古籍的重要性，加入到古籍保護的行列中。