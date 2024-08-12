北汽集團加快培育和發展新質生產力

中評社北京8月12日電／據人民日報報導，滿載49噸貨物，北京汽車集團福田高級別氫燃料自動駕駛重卡駛出北京馬駒橋物流園，進入京津塘高速。沿著這條全線開放智能網聯汽車測試的高速路段，車輛在自動駕駛兩個多小時後抵達天津港。



“基於車路雲一體化，這輛車實現了高速幹線點對點自動駕駛。”北汽福田汽車股份有限公司工程研究總院副院長田俊濤介紹，車輛由企業自主研發，118家關鍵零部件生產企業均來自京津冀地區。



習近平總書記強調，“要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上”“要圍繞發展新質生產力布局產業鏈”。



擁有60多年歷史的北京汽車集團有限公司，正加快培育和發展新質生產力，推動生產數字化升級、產品向新能源轉型、產業鏈供應鏈優化布局，乘“數”而上、向“新”而行、延“鏈”發力，在高質量發展道路上奮力前行。



數字化升級，生產全過程降本增效



一顆小螺絲，也能降本增效？



通過數字化賦能，精準把控螺絲材質、大小，精準操控安裝位置，整車製造成本下降近1%。北汽集團技術與產品管理部部長高健說：“北汽集團超過100款車型在售，近100款車型在研，這近1%看似不起眼，實際降本增效空間很大。”



走進北汽福田，數字化轉型正改變生產全過程——



生產安排更高效。以前安排生產，調度員要打電話和供應商逐一溝通。如今，數字化平台自動解析零部件清單，在線分發給上百家供應商，實現精準自動排產。

