中評論壇：劉江永論暴力多邊主義對中國威脅

清華大學國際關係學系教授劉江永（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港9月4日電（記者 郭至君）清華大學國際關係學系教授劉江永6月30日在北京參加了由中評智庫基金會舉辦的主題為“兩岸關係與東亞安全”的座談會，就東亞安全和中國當前應對的安全挑戰進行了分析。他認為，中國現在外部最大的威脅是“暴力多邊主義”，值得警惕。



劉江永說，首先，今年是甲午海戰130周年，而台灣問題從根源上來說和甲午戰爭不可分割，一直到今天都直接影響到東亞的安全問題。儘管二戰結束以來沒有再爆發大的全面戰爭，但東亞曾爆發朝鮮戰爭、越南戰爭。這與美國在冷戰時期企圖建立戰後美國的主宰地位，不惜使用武力是直接相關的。直到現在，半島的問題沒有解決，台海的問題也沒有解決。從歷史到現實，美國和日本通過介入台灣和朝鮮半島給東亞安全局勢帶來巨大災難和陰影。



第二，從全域來看，當前這兩三年是一個非常重要的時期。俄烏衝突沒有停止，巴以衝突也在持續，世界的火藥桶在歐洲和中東已經相繼點燃。相對而言，東亞地區維持和平局面。儘管有許多問題，但東亞的可持續安全對於防止第三次世界大戰至關重要。今後如何維護東亞的和平？這不只涉及到東亞，也涉及到整個人類。現在是核時代，爆發第三次世界大戰的後果不堪設想。

